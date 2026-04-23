Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις υπό τον Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα σχετικά με τη μεταφορά ελληνικών μαχητικών Mirage στην Ουκρανία. Το σχέδιο αφορά περίπου 40 αεροσκάφη, τα οποία θα ανταλλαγούν με μαχητικά Dassault Rafale. Η ενίσχυση αυτή για το Κίεβο εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής της Dassault Aviation.

Ο πυρήνας της γαλλοελληνικής συμφωνίας

Το σχέδιο βασίζεται σε μια σύνθετη βιομηχανική και στρατιωτική συμφωνία. Η Γαλλία προτείνει στην Ελλάδα να αγοράσει το σύνολο του στόλου των Mirage 2000, με στόχο την ανακατεύθυνσή τους στο ανατολικό ευρωπαϊκό μέτωπο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Parisein Matin. Σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία, η Αθήνα θα επωφεληθεί από προνομιακούς όρους για την απόκτηση σύγχρονων Rafale. Η ανταλλαγή αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιό της στο πλαίσιο του σχεδίου άμυνας «Agenda 2030», αποδεσμευόμενη ταυτόχρονα από αεροσκάφη με αυξανόμενο κόστος συντήρησης.

Ο στόλος που αφορά η συμφωνία περιλαμβάνει 24 μονάδες τύπου Mirage 2000-5 Mk II, γνωστές για τις δυνατότητες αναχαίτισης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται 17 έως 19 παλαιότερα μοντέλα EGM/BGM, τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν ως κρίσιμη πηγή ανταλλακτικών. Η επιτυχία της μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία η Dassault θα μπορέσει να παραδώσει τα Rafale, τη στιγμή που τα βιβλία παραγγελιών της είναι ήδη επιβαρυμένα από μεγάλα διεθνή συμβόλαια.

Ζήτημα κυριαρχίας στη Μεσόγειο

Παρά το γεγονός ότι η τεχνική διάσταση φαίνεται να έχει σχεδιαστεί, η πολιτική παραμένει ευαίσθητη. Η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίσει ότι η αποχώρηση μεγάλου αριθμού αεροσκαφών δεν θα δημιουργήσει κενό ασφάλειας έναντι των περιφερειακών της γειτόνων. Η κυβέρνηση σταθμίζει προσεκτικά τα δεδομένα, καθώς η προστασία του Αιγαίου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ωστόσο, η επικείμενη λήξη της τεχνικής υποστήριξης των Mirage 2000-5 από τη Dassault το 2027 καθιστά τη μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία ιδιαίτερα ρεαλιστική επιλογή για την Αθήνα.

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας υπογραμμίζει ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε μια λογική ευρωπαϊκής συνεργασίας και κοινής αξιοποίησης πόρων. Μέσω της συγκέντρωσης και διαχείρισης των στόλων Mirage, το Παρίσι επιδιώκει τη δημιουργία μιας συνεκτικής «συμμαχίας μαχητικών». Η μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία θεωρείται βασικός πυλώνας μιας στρατηγικής που στοχεύει στην τυποποίηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί πιλότοι, οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε γαλλικά συστήματα.

Ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορίας

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η άφιξη περίπου 40 μαχητικών θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ισορροπία των αεροπορικών επιχειρήσεων. Τα αεροσκάφη αυτά έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυραύλους Scalp και να εκτελούν αποστολές εναέριας επιτήρησης υψηλής αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με στρατιωτικό σύμβουλο των Ηλυσίων, το σχέδιο αποτελεί τη σημαντικότερη συνεισφορά στην αεροπορική υπεροχή του Κιέβου από την έναρξη της σύγκρουσης. Παρά τις προκλήσεις σε επίπεδο εφοδιαστικής υποστήριξης, η Γαλλία έχει δεσμευτεί να παρέχει πλήρη τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση της μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία.

Παράλληλα, το Παρίσι σχεδιάζει σταδιακές παραδόσεις Rafale, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Ελλάδας, παρά τα εμπόδια στην παραγωγή. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μεταφοράς πριν από το τέλος του καλοκαιριού, επιτρέποντας την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση των αεροσκαφών από την Ουκρανία και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Γαλλίας στη στρατιωτική υποστήριξη της ουκρανικής αεροπορίας.

Προς οριστικοποίηση της συμφωνίας στην Αθήνα

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για τον καθορισμό των οικονομικών όρων. Ο πρόεδρος Μακρόν αναμένεται να επικυρώσει τη συμφωνία κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Η μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία δεν αποτελεί απλώς μια πώληση οπλικών συστημάτων, αλλά μια κίνηση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που αναδιαμορφώνει τις στρατιωτικές ισορροπίες. Η Αθήνα ζητά σαφείς εγγυήσεις για την αποφυγή επιχειρησιακών κενών.

Η Γαλλία ενδέχεται να συμπεριλάβει και πακέτα πυραύλων αέρος-αέρος, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αποτελεσματικότητα της συμφωνίας. Το Κίεβο αναμένει την τελική έγκριση από τις ελληνικές αρχές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ενίσχυση αυτή θα συμβάλει στην προστασία των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών του από τις συνεχιζόμενες αεροπορικές απειλές. Το ζήτημα αυτό παραμένει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής επικαιρότητας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη Απριλίου.

Νέα στρατηγική για τη γαλλική επιρροή

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει τη μεταμόρφωση της γαλλικής βιομηχανικής διπλωματίας, η οποία πλέον δεν περιορίζεται σε απλές πωλήσεις, αλλά προωθεί ένα ευρύτερο στρατηγικό μοντέλο ανακύκλωσης εξοπλισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Γαλλία ενισχύει τον ρόλο της Dassault στο κέντρο της ευρωπαϊκής άμυνας, παρακάμπτοντας ταυτόχρονα τις καθυστερήσεις στην παραγωγή Rafale. Το παράδειγμα αυτό εισάγει μια νέα πραγματικότητα για την Ευρώπη, όπου η ανακατανομή στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ συμμάχων ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για μια πιο ενιαία αμυντική πολιτική στο μέλλον.

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτή την πληροφορία

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στο θέμα λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτή την πληροφορία».

«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ούτε θα μπορούσε να συμβεί γιατί τα Μιράζ είναι καθαρά επιχειρησιακά. Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτή την πληροφορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.