Ενώ οι περισσότεροι έχουμε ταυτίσει την έννοια «κάλαντα» με τη χαρά των Χριστουγέννων ή τη φωταψία των Θεοφανείων, υπάρχει μια μελωδία που κουβαλάει πάνω της όλο το πένθος της χριστιανοσύνης. Είναι η στιγμή που η λαϊκή λατρεία συναντά το θείο δράμα και ο θρήνος γίνεται τραγούδι στα χείλη των παιδιών.



Τα κάλαντα Μεγάλης Πέμπτης (σε κάποιες περιοχές της χώρας τα έλεγαν την Μεγάλη Παρασκευή) δεν είναι απλώς ένας ύμνος, αλλά μια τελετουργική αναπαράσταση της θυσίας, που ξεκινά από το πρωί της ημέρας που βάφονται τα κόκκινα αυγά και κορυφώνεται κάτω από τον σταυρό, την ώρα που η καμπάνα χτυπά πένθιμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η ανατομία ενός θρήνου: Το Μοιρολόι της Παναγίας

Η δύναμη που έχουν τα έθιμα Πάσχα στη χώρα μας κρύβεται στη συμμετοχή του απλού ανθρώπου στο δράμα του Θεανθρώπου. Από την ώρα που ο ιερέας διαβάζει τα 12 Ευαγγέλια το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, η ατμόσφαιρα αλλάζει ριζικά. Ωστόσο, η προετοιμασία ξεκινά από νωρίς το πρωί.

Στην παραδοσιακή κοινωνία, ομάδες παιδιών γυρνούν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας έναν ξύλινο σταυρό, στολισμένο με αγριολούλουδα, μαργαρίτες και δεντρολίβανο. Το κείμενο που ψάλλουν, το εμβληματικό «Σήμερα μαύρος ουρανός», αποτελεί μια συγκλονιστική αφήγηση.

Περιγράφει με ωμότητα και λυρισμό την πορεία προς τον Γολγοθά, τη σύλληψη, τα βασανιστήρια και τη στιγμή που η Παναγία πληροφορείται για την τύχη του Γιου της. Δεν είναι τυχαίο ότι το ονομάζουν το Μοιρολόι της Παναγίας, καθώς η οπτική γωνία είναι καθαρά ανθρωποκεντρική: είναι ο πόνος μιας μάνας που βλέπει το παιδί της να χάνεται, μια εικόνα που ταυτίζεται με τη μοίρα κάθε ανθρώπου.

Οδοιπορικό στην Ελλάδα: Πώς θρηνεί η κάθε περιοχή

Η γεωγραφία της Ελλάδας καθορίζει και το ύφος του θρήνου. Η αναζήτηση για τα παραδοσιακά κάλαντα αποκαλύπτει έναν πλούτο εκφράσεων που προκαλεί δέος, με κάθε τόπο να προσθέτει το δικό του χρώμα στην απώλεια.

Στη Ρούμελη: Η περιοχή της Φθιώτιδας κρατά τα σκήπτρα της κατάνυξης. Στα χωριά γύρω από τη Λαμία και στον Παρνασσό, τα παιδιά έβγαιναν παλαιότερα με το «Σταυρό», ένα ξύλινο ομοίωμα τυλιγμένο με μαύρο πανί και στεφάνι από ζουμπούλια. Οι στίχοι εδώ έχουν μια δωρική, σχεδόν αρχέγονη απλότητα.



Οι νοικοκυρές σταματούσαν κάθε εργασία όταν άκουγαν τα παιδιά, θεωρώντας το μοιρολόι ευλογία για το σπίτι, καθώς πίστευαν ότι η αναφορά στα Πάθη προστατεύει την οικογένεια από τη φθορά. Στη Φθιώτιδα, η σύνδεση της Μεγάλης Πέμπτης με τη γη είναι άρρηκτη, καθώς το μοιρολόι ψάλλεται συχνά δίπλα στις ανθισμένες αμυγδαλιές, δημιουργώντας μια αντίθεση ζωής και θανάτου.



Στα νησιά του Αιγαίου: Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, τα κάλαντα θυμίζουν αρχαία ελεγεία. Στην Πάτμο, το νησί της Αποκάλυψης, οι στίχοι μπλέκονται με την παράδοση του Νιπτήρα. Στα μικρότερα νησιά, οι γυναίκες συνόδευαν τα παιδιά, δημιουργώντας μια αυτοσχέδια πομπή που κατέληγε στο νεκροταφείο, συνδέοντας τους δικούς τους νεκρούς με το θείο δράμα.



Στη Μακεδονία: Η παράδοση εδώ είναι ιδιαίτερα έντονη. Σε πολλά χωριά της Σέρρας και της Δράμας, τα παιδιά κρατούσαν το «χελιδόνι» ή τον «σταυρό» και οι στίχοι περιλάμβαναν συχνά ευχές για την καρποφορία της γης, συνδέοντας την Ανάσταση με την αναγέννηση της φύσης. Στη Χαλκιδική, το μοιρολόι ψαλλόταν από τις κοπέλες του χωριού σε κύκλο, θυμίζοντας χορό αρχαίας τραγωδίας.



Στην Κρήτη: Οι στίχοι είναι ιδιαίτερα μακροσκελείς, συχνά ξεπερνούν τους εκατό, καθώς οι ντόπιοι προσθέτουν στοιχεία που θυμίζουν τον Ερωτόκριτο, κάνοντας τη διήγηση να μοιάζει με έπος που εξελίσσεται στα στενά του νησιού.



Η βαριά ποντιακή διάλεκτος προσδίδει μια αδυσώπητη χροιά στον θρήνο. Εκεί, το μοιρολόι δεν είναι απλώς τραγούδι, είναι μια ιερή υποχρέωση προς την ιστορία και τις χαμένες πατρίδες. Στην Κύπρο: Η κυπριακή παράδοση είναι από τις πιο πλούσιες και συγκινητικές. Το «Μοιρολόι της Παναγίας» ψάλλεται στην τοπική διάλεκτο και είναι γνωστό ως «Ο Θρήνος της Παναγίας». Στα χωριά της Κύπρου, οι γυναίκες μαζεύονταν στην εκκλησία και άρχιζαν να τραγουδούν το μοιρολόι αμέσως μετά τη Σταύρωση, παραμένοντας συχνά όλη τη νύχτα δίπλα στον Εσταυρωμένο. Οι στίχοι στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα εκτενείς και περιγράφουν τον διάλογο της Παναγίας με τον Ιωάννη και τον Χαλκιά (τον σιδερά που έφτιαξε τα καρφιά), προσδίδοντας μια μοναδική δραματικότητα που θυμίζει μεσαιωνικό δρώμενο.

Το συμβολικό φιλοδώρημα: Πάνω από το χρήμα

Σε αντίθεση με τις υπόλοιποες γιορτές του έτους, τη Μεγάλη Πέμπτη το οικονομικό όφελος περνάει σε δεύτερη μοίρα. Οι νοικοκυρές δεν δίνουν χρήματα, αλλά προσφέρουν στους καλαντιστές νηστίσιμα κουλούρια ή τα πρώτα κόκκινα αυγά που έχουν μόλις βγει από την κατσαρόλα. Αυτό το «μοίρασμα» συμβολίζει την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συμμετοχή όλης της κοινότητας στο πένθος. Το κόκκινο χρώμα του αυγού, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού και τη νίκη επί του θανάτου, είναι το πρώτο σημάδι της ελπίδας μέσα στη «μαύρη μέρα» που περιγράφουν οι στίχοι.

Η επιβίωση της παράδοσης στον 21ο αιώνα

Παρά την κυριαρχία των ψηφιακών μέσων, το Πάσχα στο χωριό παραμένει ο τελευταίος «φύλακας» αυτών των ακουσμάτων. Η σύγχρονη αναζήτηση για το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας οδηγεί πολλούς πίσω στις ρίζες. Η νεολαία, μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους σε Φθιώτιδα, Μακεδονία και Ρούμελη, προσπαθεί να διασώσει αυτά τα ακούσματα, αντιλαμβανόμενη ότι η πίστη στον λαϊκό πολιτισμό δεν είναι κάτι στατικό.

Το γεγονός ότι τα κάλαντα Μεγάλης Πέμπτης επιβιώνουν ακόμα, παρά τη θλίψη που εκπέμπουν, αποδεικνύει την ανάγκη του ανθρώπου να βιώνει την κάθαρση. Για να φτάσει κανείς στη χαρά της Ανάστασης, πρέπει πρώτα να περάσει από το σκοτάδι αυτού του μοιρολογιού. Είναι μια υπενθύμιση ότι η παράδοση είναι η αόρατη κλωστή που μας συνδέει με το παρελθόν μας, προσφέροντας ταυτότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο παρόν.

Τα κάλαντα της Μεγάλης Πέμπτης

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα

σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται,

σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,

οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρισκαταραμένοι,

για να σταυρώσουν το Χριστό, τον πάντων βασιλέα.

Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι

να λάβει δείπνο μυστικό, να μην το λάβουν όλοι.

Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της,

τις προσευχές της έκανε για το Μονογενή της.

Φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού υπ’ αρχαγγέλου στόμα

σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες

και τον Υιό Σου πιάσανε και στο φονιά τον πάνε.

Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φονιά τον πάνε

και στου Πιλάτου τις αυλές εκεί τον τυραννάνε.

-Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία περόνια.

Και κείνος ο παράνομος βαρεί και φτιάνει πέντε.

Συ, φαραέ, που τα ’φτιασες, πρέπει να μας διδάξεις.

-Βάλτε τα δυό στα πόδια του, τ’ άλλα τα δυό στα χέρια,

το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά Του

να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά Του.

Η Παναγιά πλησίασε και τα δεξιά κοιτάξει, κανένα δε γνωρίζει.

Κοιτά και δεξιότερα, βλέπει τον Αη Γιάννη:

-Αη Γιάννη, Αη Γιάννη Πρόδρομε και Βαπτιστά του Υιού μου,

μην είδες τον Υιόκα μου τον διδάσκαλό σου;

-Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω

Δεν έχω χέρι, πάλαμο για να σου Τον εδείξω.

Βλέπεις εκείνον τον γυμνό τον παραπονεμένο

όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο;

Εκείνος είναι ο Γιόκα Σου και ο Διδάσκαλός Σου.

Η Παναγιά του μίλησε, η Παναγιά του λέει:

-Δε μου μιλείς παιδάκι μου, δε μου μιλείς παιδί μου;

-Τι να σου πω Μανούλα μου που διαφορά δεν έχεις;

Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά το μεσημέρι

που θα λαλήσει ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες.