Με αφορμή το Πάσχα, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», παρουσιάζει το φετινό της κοινωνικό μήνυμα μέσα από την αληθινή ιστορία του Θωμά Κορακά, ενός νέου παιδιού που βρήκε τον δρόμο του μέσα από τη μουσική, χάρη σε μια ευκαιρία που του δόθηκε την κατάλληλη στιγμή.

Ο Θωμάς Κορακάς γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Μοσχάτο. Η μουσική είχε παρουσία από νωρίς στο οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς ο πατέρας του είναι μουσικός, καλλιεργώντας στο σπίτι μια φυσική σχέση με τον ήχο και τη μελωδία. Οι γονείς του επιθυμούσαν από νωρίς να έρθει και ο ίδιος σε επαφή με τη μουσική, αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα να παρακολουθεί μαθήματα σε ωδείο. Η καθοριστική ευκαιρία ήρθε όταν, ως μαθητής της Γ’ Δημοτικού, ξεκίνησε δωρεάν μαθήματα μουσικής στο «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ», το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στο Μοσχάτο, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον οργανισμό El Sistema Greece.

Αυτή η πρώτη επαφή με τη μουσική εξελίχθηκε σε μια σταθερή και ουσιαστική πορεία ζωής. Σήμερα, ο Θωμάς είναι 17 ετών, μαθητής της Γ’ Λυκείου και ένας από τους διακεκριμένους νέους μουσικούς στο βιολί στην ορχήστρα του El Sistema Greece, με συμμετοχή σε συναυλίες και με σταθερή προσήλωση στη μουσική του εξέλιξη.

Η ιστορία του βρίσκεται στον πυρήνα του φετινού πασχαλινού κοινωνικού μηνύματος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αναδεικνύοντας πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η ουσιαστική στήριξη στη ζωή ενός παιδιού. Γιατί η κοινωνική προσφορά δεν σταματά στην κάλυψη μιας άμεσης ανάγκης. Αποκτά τη βαθύτερη αξία της όταν δημιουργεί τις συνθήκες για εξέλιξη, προοπτική και αξιοπρέπεια.

«Στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του, να καλλιεργήσει τα ταλέντα του και να προχωρήσει με προοπτική και αξιοπρέπεια. Εργαζόμαστε καθημερινά με σκοπό να επενδύουμε όχι μόνο στο σήμερα, αλλά κυρίως στο αύριο. Το έργο μας εστιάζει στη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε παιδί να εξελιχθεί, να εκφραστεί και να χτίσει τη δική του διαδρομή», τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μέσα από τη στήριξη παιδιών, οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συνεχίζει ανιδιοτελώς το έργο της με συνέπεια και ουσία, παραμένοντας προσηλωμένη στην προσφορά που δεν περιορίζεται στη στιγμή, αλλά επενδύει στο αύριο.

Το φετινό κοινωνικό μήνυμα με πρωταγωνιστή τον Θωμά Κορακά υπενθυμίζει ότι μια ευκαιρία μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός παιδιού και να ανοίξει τον δρόμο για το μέλλον του. Αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα της κοινωνικής φροντίδας: να δίνει χώρο στο ταλέντο, δύναμη στην προσπάθεια και ελπίδα που μετατρέπεται σε πράξη.

Με αφορμή το μήνυμα της Ανάστασης, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καλεί όλους να σταθούν δίπλα σε εκείνους που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας το έργο που κάθε χρόνο αγγίζει ζωές με τρόπο ουσιαστικό.

Γιατί κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Και κάθε ευκαιρία αξίζει να γίνεται μέλλον.

Δείτε την ιστορία του Θωμά: