Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το νέο σύστημα επιτήρησης της κυκλοφορίας στην Αττική, με τις λεγόμενες «έξυπνες κάμερες» να καταγράφουν ήδη παραβάσεις και να αποστέλλουν τα πρώτα πρόστιμα στους οδηγούς. Η λειτουργία τους σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον έλεγχο της οδικής συμπεριφοράς, καθώς η διαδικασία γίνεται πλέον ψηφιακά και αυτοματοποιημένα.

Σχετικά με το θέμα μίλησε στο Mega ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες κάμερες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και καταγράφουν παραβάσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

«Οι έξυπνες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις, αυτές δηλαδή που θα εντόπιζε και ένας τροχονόμος. Παράβαση που έχει να κάνει με τον ερυθρό σηματοδότη, με την ταχύτητα, αλλά ακόμα περισσότερο αν κανείς δε φοράει ζώνη ή κράνος, αν κανείς οδηγεί και χρησιμοποιεί το κινητό. Και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται αυτές οι παραβάσεις, τότε τραβάει κανείς μια φωτογραφία από την κάμερα, η οποία εν συνεχεία εξετάζεται και από την τροχαία».

Σύμφωνα με τη διαδικασία, κάθε καταγεγραμμένη παράβαση ελέγχεται αρχικά από την τροχαία και στη συνέχεια η σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται ψηφιακά στον πολίτη, είτε μέσω της προσωπικής του θυρίδας στο gov.gr είτε μέσω του Gov.gr Wallet.

Εάν ο παραβάτης δεν προχωρήσει σε εξόφληση του προστίμου μέσα σε δέκα ημέρες ή δεν καταθέσει ένσταση, τότε η οφειλή διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ και βεβαιώνεται κανονικά.

Το ίδιο ψηφιακό μοντέλο εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε οχήματα που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας, με περίπου 300.000 ειδοποιήσεις να έχουν αποσταλεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών απέναντι σε παραπλανητικά μηνύματα (phishing), τα οποία επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή να οδηγήσουν σε επικίνδυνους συνδέσμους. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τέτοιες ενέργειες και να εισέρχονται απευθείας στις επίσημες ιστοσελίδες, όπως το gov.gr και το aade.gr.

«Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν έρχονται τα μηνύματα. Αυτοί οι οποίοι ως επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε email, κάτω κάτω το μήνυμα τους λέει πάτησε εδώ προκειμένου να πας σε μια διεύθυνση και να συνεχίσεις να πληρώσεις ότι πρέπει να κάνεις. Εδώ ο καθένας πρέπει να εξετάσει αυτή τη διεύθυνση αν είναι σωστή. Αλλά επειδή αυτές οι διευθύνσεις είναι θα έλεγα πολλές φορές κάπως αρκετά όμοιες με τις πραγματικές, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι να μην επισκέπτεται αυτές τις διευθύνσεις, να πηγαίνει στην κανονική διεύθυνση ενός φορέα, δηλαδή να πάει στο gov.gr».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι από τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Fuel Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται χωρίς γραφειοκρατία, καθώς δεν απαιτείται η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, ενώ τα ποσά θα καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσα σε δύο ημέρες.