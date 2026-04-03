Στο «μικροσκόπιο» των μετεωρολόγων βρίσκεται ο καιρός της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν βελτίωση τις επόμενες ημέρες, αλλά και ενδεχόμενη αλλαγή του σκηνικού προς το τέλος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και το Σάββατο, ωστόσο τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα ή να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για ισχυρά φαινόμενα είναι:

Δυτική, νοτιοδυτική και νότια Πελοπόννησος

Κρήτη

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

H πρόγνωση του καιρού από 3 Απριλίου 2026

Η προγνωστικότητα της ατμόσφαιρας είναι καλή εως τα μέσα της Μ. Εβδομάδος και περιοριζόμαστε εως εκεί . https://t.co/gMHuQCiqGD μέσω @YouTube — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 3, 2026

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας

Λίγες παροδικές νεφώσεις

Άνοδος της θερμοκρασίας

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ενδείξεις για ακραία ζέστη ή «καλοκαιρινές» συνθήκες.

Πιθανή αλλαγή του καιρού από Μεγάλη Παρασκευή

Παρότι η εικόνα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θεωρείται αρκετά αξιόπιστη, οι πρώτες ενδείξεις για το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα:

Από τη Μεγάλη Παρασκευή ενδέχεται να αυξηθεί η αστάθεια

Το Μεγάλο Σάββατο φαίνεται να ενισχύονται τα φαινόμενα

Την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει πιθανότητα για βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η προγνωσιμότητα της ατμόσφαιρας είναι αξιόπιστη μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ για τις ημέρες του Πάσχα τα στοιχεία παραμένουν ενδεικτικά και ενδέχεται να αλλάξουν.

Όμως από την Μεγάλη Παρασκευή και κυρίως από το Μεγάλο Σάββατο, ο καιρός δείχνει σημάδια αλλαγής, με το Πάσχα να είναι αρκετά βροχερό σε όλη την Ελλάδα, όπως βλέπουμε και στους παρακάτω μετεωρολογικούς χάρτες!