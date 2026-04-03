Στην αντεπίθεση περνά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά τις έρευνες που πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία σε σπίτι και γραφείο του, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά φερόμενη υπεξαίρεση κονδυλίων.

Με γραπτή δήλωσή του το απόγευμα της Παρασκευής, ο ίδιος κάνει λόγο για προσπάθεια διατήρησης μιας «ανύπαρκτης υπόθεσης», τονίζοντας ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές και παρείχε όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική συγκυρία όπου κυριαρχεί στην επικαιρότητα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για τη χρονική επιλογή των ελέγχων.

«Σήμερα, όπως γνωρίζετε, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή της δημοσιότητας. Δύο μήνες μετά τις διαρροές και τα non papers, χωρίς ακόμη να έχω λάβει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, δέχτηκα την επίσκεψη της Οικονομικής Αστυνομίας στο σπίτι και το γραφείο μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα στοιχεία που αναζητούνται «αναζητούνται επί ματαίω και με κάθε τρόπο», προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να παραμείνει «ζωντανή» μια υπόθεση που δεν υφίσταται.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος τονίζει ότι σέβεται απολύτως τη διαδικασία και το έργο της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. «Εγώ, ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, ενόψει και του συνεδρίου της Συνομοσπονδίας τις επόμενες ημέρες», καταλήγει στη δήλωσή του.