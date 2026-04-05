200 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Μεσολόγγι για τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος της πόλης, Σπύρος Διαμαντόπουλος, και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Στις εκδηλώσεις παρίστανται επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελείται πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στις 11:00 ξεκίνησε πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.

Αμέσως ακολούθησε η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου αναφέρει: «Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία».

Φάμελλος: Μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού, αλλά και της ανθρωπότητας

Ως «μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας», χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων σε δηλώσεις του, μετέχοντας στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 ετών.

Και σημείωσε: «Χαρά της ιστορίας και γη επαγγελμένη, χαρακτήριζε ο μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς αυτόν τον τόπο, αποδίδοντας όλο το ιστορικό και αξιακό του βάρος. Η θυσία, ο ηρωισμός και η γενναιότητα των ελευθέρων πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο σε πανανθρώπινα αγαθά όπως είναι η αξία της ζωής, της ελευθερίας της αξιοπρέπειας, αλλά και η κοινή απόφαση για μία κοινωνία που κοιτάει μπροστά.

Αυτά τα πανανθρώπινα αγαθά αποτυπώνονται στις μέρες μας και στις αξίες της κοινωνίας αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Για αυτό απέναντι στη φρίκη του πολέμου, απέναντι στους αποκλεισμούς, εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατά στα μηνύματα των Μεσολογγιτών και των Μεσολογγίτισων. Γιατί το Μεσολόγγι και η Ηρωϊκή Έξοδος είναι το αποτύπωμα και το μέτρο και της γενναιότητας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας».