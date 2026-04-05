Τα ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για την 1η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (5/4).

Είναι η πρώτη από τις έξι αγωνιστικές στις οποίες θα κριθεί η μάχη του τίτλου, με την ΑΕΚ να είναι στην 1η θέση με 60 βαθμούς, τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 58 και τον ΠΑΟΚ να έχει 57, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά πιο πίσω με 49.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΟ Μυκόνου Stoiximan GBL

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαριάνο Ναβόνε – Ντάνιελ Μέριδα Βουκουρέστι

14:30 Novasports Start Ανόβερο – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Mega News Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός Super League 2

15:30 Novasports Prime Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie

15:30 Novasports 2HD Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβινγκστον – Χαρτς Scottish Premiership

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρκο Τρουνγκελίτι – Ραφαέλ Χόδαρ Μαρακές

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ Stoiximan Super League

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Stoiximan Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι Basket League

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Θέλτα La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ανδόρα ACB Liga Endesa

18:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Σέλτικ Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Λιντς Emirates FA Cup

18:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Τορίνο Serie A

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

19:30 Novasports 4HD Λας Πάλμας – Ουέσκα B’ Iσπανίας

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Σεβίλλη La Liga

20:00 Novasports Start WTA 250 2026Μπογκοτά

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Τσάρλεστον

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Οσασούνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χιούστον (Τελικός)