Η πασχαλινή περίοδος μπαίνει στην τελική ευθεία, με την αγορά να ανεβάζει ρυθμούς και τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για τις τελευταίες αγορές πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα, Κυριακή των Βαΐων (5/4), στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να εξυπηρετηθεί σε μια ημέρα που παραδοσιακά παραμένει κλειστή.

Ειδικότερα, τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 το πρωί έως και τις 16:00 το απόγευμα, εξυπηρετώντας όσους θέλουν να προμηθευτούν εγκαίρως τα απαραίτητα για τις ημέρες που ακολουθούν.

Η εμπορική κίνηση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί αισθητά τις επόμενες ημέρες, καθώς η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές αγορές, με τους επαγγελματίες να προσδοκούν αυξημένη επισκεψιμότητα και τόνωση του τζίρου.

Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, επισημαίνοντας τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί η αγορά κατά την εορταστική περίοδο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 , το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 , τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το υπόλοιπο διάστημα έως το Πάσχα διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά