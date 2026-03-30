Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στη Σάμο, όπου ένας μεγάλος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Καρλόβασι.

Ο υδροστρόβιλος εντυπωσίασε κατοίκους και επισκέπτες, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τη δύναμη και την ένταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, η έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες στα ανώτερα στρώματα ευνόησαν τη δημιουργία του υδροστρόβιλου στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αν και το φαινόμενο δεν προκάλεσε αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, η εμφάνισή του υπενθυμίζει τη δυναμική των καιρικών μεταβολών, ιδιαίτερα σε περιόδους με τοπικές καταιγίδες και έντονη αστάθεια.