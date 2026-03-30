Ο υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων ξεκινά την 1η Απριλίου ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών την 15η Ιουνίου.



Η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών είναι υποχρεωτική μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και περιλαμβάνει την απομάκρυνση κάθε εύφλεκτου υλικού, όπως ξερά χόρτα, κλαδιά και θάμνοι.



Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν την υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών το αργότερο έως την 15η Ιουνίου.

Τι περιλαμβάνει ο υποχρεωτικός καθαρισμός

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως λόγω προχωρημένης ηλικίας, αναπηρίας ή λόγων ανωτέρας βίας, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην αρμόδια τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την αποστολή της δήλωσης στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος.



Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο: