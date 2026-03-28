Σχεδόν δύο εβδομάδες απομένουν για το φετινό Πάσχα και ήδη οι μαθητές περιμένουν τις διακοπές.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου.
H τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ η επιστροφή στα θρανία αναμένεται για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
Αναλυτικά οι επόμενες αργίες του 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου