Η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υπενθύμιση γεγονότων, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι ταυτότητας που περνά από γενιά σε γενιά. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, το παρελθόν αποκτά ξανά φωνή και συνδέεται με το παρόν με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σταμάτης Κανάρης, μέλος της ευρύτερης οικογένειας του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη, παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Ξεκινώντας, θέλησε να αποσαφηνίσει την καταγωγή του, τονίζοντας πως προέρχεται απευθείας από τη γενιά του αδελφού του Κανάρη, Γεωργίου Κανάρη, ο οποίος υπήρξε επίσης σημαντική μορφή του Αγώνα και ναύαρχος, με ενεργή συμμετοχή σε κρίσιμες στιγμές, όπως η Πολιορκία του Μεσολογγίου.

Αναφερόμενος στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, περιέγραψε τη σημασία της ως «ημέρα χαράς, συγκίνησης και αναδρομής στις οικογενειακές παραδόσεις», αποτυπώνοντας το έντονο συναισθηματικό φορτίο που συνοδεύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τους απογόνους των αγωνιστών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους τρεις αδελφούς της οικογένειας Κανάρη -τον Αναγνώστη, τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο- οι οποίοι έλαβαν ενεργό μέρος στον Αγώνα, πολεμώντας υπό τη σημαία των Ψαρών. Μεταξύ αυτών, ο Κωνσταντίνος Κανάρης ξεχώρισε για τη δράση του ως πυρπολητής, αποκτώντας φήμη που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και τον κατέστησε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Επανάστασης.

Παράλληλα, ο Σταμάτης Κανάρης αποκάλυψε μια λιγότερο γνωστή, αλλά βαθιά συγκινητική πτυχή της ζωής του προγόνου του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πριν από την αποστολή στη Χίο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης φέρεται να ευλόγησε τον γάντζο που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Ψαρά. Εκείνη τη στιγμή, κάνοντας τον σταυρό του, λέγεται πως ψιθύρισε «απόψε θα πεθάνεις», εκφράζοντας την απόλυτη προσήλωσή του στον σκοπό της ελευθερίας.

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα που συμπυκνώνει το νόημα της ιστορικής παρακαταθήκης: «Όλοι να μην ξεχνάμε ποτέ. Αν υπάρχουμε σήμερα, το οφείλουμε σε εκείνη τη γενιά των σπουδαίων Ελλήνων».