Τροχαίο σημειώθηκε στη Σόλωνος, με αυτοκίνητο να πέφτει σε καφετέρια και να τραυματίζει έναν διανομέα.

Πιο αναλυτικά, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Σόλωνος στα Εξάρχεια, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, με ένα όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, να «καβαλά» το πεζοδρόμιο και να πέφτει πάνω σε κατάστημα εστίασης.

Την ώρα του ατυχήματος δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, κάτι που ενδεχομένως να οδηγούσε σε τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας διανομέας, ενώ ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος -όπως και αργότερα- δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας.