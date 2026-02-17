ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ενώνουν δυνάμεις: Ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε επιλεγμένες εκδηλώσεις για τρία χρόνια

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε επιλεγμένες εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επαφής των νέων με τη μουσική, τις παραστατικές τέχνες και τον σύγχρονο πολιτισμό, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με διαχρονική προσήλωση στην καλλιτεχνική αριστεία και την πολιτιστική παιδεία, στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των νέων και της τέχνης. Από την άλλη πλευρά, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ως φορέας υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα, συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες που ενισχύουν τις ευκαιρίες συμμετοχής, μάθησης και πολιτιστικής καλλιέργειας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της νεολαίας, προσφέροντας προνόμια και διευκολύνσεις σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, οι μετακινήσεις και η ψυχαγωγία, σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Η ένταξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων ενισχύει περαιτέρω τον πολιτιστικό χαρακτήρα του Προγράμματος στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Πιμπλής, Πρόεδρος ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποδέχτηκε την πρωτοβουλία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να προσφέρει, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ευκολότερη πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού που καλλιεργούν μια ευρύτερη αντίληψη και μια στενότερη σχέση με την καλλιτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήδη διαθέτει εκπτωτικά εισιτήρια για φοιτητές και μαθητές, ανοίγεται χάρη στην πρωτοβουλία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε ένα μεγαλύτερο κοινό, ελληνικό και διεθνές, υπηρετώντας και με αυτό τον τρόπο την αποστολή του.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κα Άννα Ροκοφύλλου, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διεύρυνση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο πολιτισμός είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας και της διαμόρφωσης ενεργών, ευαισθητοποιημένων και δημιουργικών πολιτών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να έρθουν πιο κοντά στη μουσική και τις τέχνες, να εμπνευστούν και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε συνέργειες που ενισχύουν τις ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και συμμετοχής της νέας γενιάς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για τη στήριξη της νεολαίας, την προώθηση της πολιτιστικής συμμετοχής και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τέχνη και τη γνώση για όλους τους νέους».