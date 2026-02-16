Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεγαλειώδες Μουσικό Γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην κατάμεστη Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του «Teatro Massimo» του Παλέρμο, Alvise Casellati, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ενθουσίασε το κοινό, σε μια σύμπραξη τέχνης και αλληλεγγύης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Alvise Casellati με τον μικρό Κωνσταντίνο

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε τους χιλιάδες φίλους της «ΕΛΠΙΔΑΣ» που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, θέλοντας να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ με τους μικρούς ήρωες Κωνσταντίνο, Χριστίνα και Εβίτα

Ανάμεσα τους, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Ιταλίδα Υπουργός Μεταρρυθμίσεων, και μητέρα του μαέστρου, Elisabetta Casellati, ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi, του Ηνωμένου Βασιλείου Matthew Lodge, της Ολλανδίας Barbara van Hellemond, ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Νίκος Πιμπλής, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Γιάννης Βακαρέλης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Λουκάς Καρυτινός, η Βασίλισσα Άννα Μαρία και ο Νικόλαος Ντε Γκρες μαζί με τη σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, μαζί με εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον κόσμο των τεχνών, τη δημοσιογραφία και την Κοινωνία των Πολιτών που έδωσαν το «παρών» σε αυτή τη λαμπερή βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς.

Μαρίος Θεμιστοκλέους, ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi, Μαριάννα Λαιμού, Αδώνης Γεωργιάδης, Elisabetta Casellati, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μανώλης Παπασάββας

Το εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα ήταν ένας ύμνος στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι. Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi που συνόδευσαν με τις φωνές, την θαυμάσια ερμηνεία και το ταλέντο τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές.

Η βραδιά όμως ήταν γεμάτη και από συναίσθημα και συγκινητικές στιγμές, καθώς στην έναρξη ο Μαέστρος Alvise Casellati αφιέρωσε τη βραδιά στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη και κάλεσε το κοινό να τηρήσει ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της αείμνηστης Ιδρύτριας του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», που αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο. Στο τέλος του προγράμματος, παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» ανέβηκαν στη σκηνή και προσέφεραν άνθη στους καλλιτέχνες, ενώ το κοινό χειροκροτούσε συγκινημένο τους μικρούς ήρωες που έστειλαν με την παρουσία τους το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα ότι στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το βάζουμε κάτω!

Ήταν εξάλλου μια βραδιά όπου η δύναμη της μουσικής συνάντησε την προσφορά και μετατράπηκε σε πράξη αγάπης και στήριξης για τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής, καθώς όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Δείτε τις φωτογραφίες: