Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή 13/2 στους δρόμους της Αττικής. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα σημειώνεται στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονή προς τον Σκαραμαγκά.

«Κόκκινος» είναι ο Κηφισός και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα να είναι εντονότερο στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

