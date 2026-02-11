Τρία παιδιά νοσηλεύονται στις ΜΕΘ Παίδων, με το ένα να είναι το κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι στην Καλλιθέα, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται με λοίμωξη από RSV και το τρίτο με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ:

«Τολμάμε να πούμε ότι καλυτερεύει η κατάσταση των τριών παιδιών που βρίσκονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων.

Το κοριτσάκι 30 ημερών με την ιογενή λοίμωξη από RSV είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη.

Το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από το συντριβάνι φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και αισιοδοξούμε για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι για πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο.

Το πολύ ευχάριστο είναι με το τρίτο εξάχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη.

Σήμερα ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο.

Το γεγονός αυτό μας καθιστά αισιόδοξους και για το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από το συντριβάνι.

Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων Παίδων.

Τέτοιες τιτάνιες προσπάθειες για να σωθούν ζωές ασθενών γίνονται καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Αυτά που ζητάμε από την κυβέρνηση το δικαιούμαστε και το αξίζουμε.

Καλύτερη, ασφαλής στελέχωση και χορήγηση κινήτρων για να προσελκύσουμε προσωπικό στα νοσοκομεία.

Κίνητρα όπως αυξήσεις μισθών, ωρομισθίου, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων».