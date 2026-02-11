Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 11/2 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Προβλήματα παρατηρούνται στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου που σημειώθηκε όταν απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, στο ύψος της εξόδου 5. Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε για λίγη ώρα εγκλωβισμένος, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου ενώ «κόκκινος» είναι ο Κηφισός στο ρεύμα προς Λαμία από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα προς Πειραιά η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο καταγράφεται μέτρια έως αυξημένη ροή από τη Μεταμόρφωση έως το Κόκκινο Μήλο και από τα Άνω Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

