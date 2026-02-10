Δυναμικό «παρών» στο αποκριάτικο ξεφάντωμα δίνει τα τελευταία χρόνια ο νομός Θεσσαλονίκης, με τους δήμους της ευρύτερης περιοχής να εντάσσουν στο καλεντάρι τους ολοένα και περισσότερες καρναβαλικές παρελάσεις, αναβιώσεις εθίμων και δρώμενων, εκδηλώσεις αλλά και πάρτι για μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσουν οι κάτοικοι και να υπάρξει προσέλκυση επισκεπτών.

Στο «παιχνίδι» της Αποκριάς έχει μπει για τα καλά και ο δήμος Θεσσαλονίκης. Για τρίτη σερί χρονιά -και δεύτερη υπό την αιγίδα του δήμου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της πόλης, μία μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης». Περίπου 30 ομάδες μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών θα ξεχυθούν και θα χρωματίσουν τους δρόμους, σκορπώντας χαμόγελα με τις αποκριάτικες αμφιέσεις τους.

Άρματα και βασίλισσα του καρναβαλιού δεν θα υπάρξουν ούτε φέτος, αλλά οι «Φλίνστοουνς», οι «Τράπερς», τα «ΕMoji», τα «Τραπουλόχαρτα» είναι μεταξύ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Μια γιορτή που δεν διοργανώνεται την Κυριακή της Αποκριάς, αλλά μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να μην συμπέσει με τις παρελάσεις άλλων περιοχών στην Κεντρική Μακεδονία.

Η παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα, θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της Μητροπόλεως θα καταλήξει στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι.

Στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή θα ανέβει στις 7 το απόγευμα ο Τόνι Σφήνος, σε μία μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες. Μαζί του θα είναι η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates, ενώ αμέσως μετά την σκυτάλη θα πάρουν djs που θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ.

Σε μια προσπάθεια να δοθεί αποκριάτικο χρώμα στη Θεσσαλονίκη, ο δήμος έχει στολίσει κεντρικά σημεία της πόλης με το λογότυπο «Θ» που φοράει καπέλο αρλεκίνου, ενώ ανάλογος διάκοσμος υπάρχει στην οδό Τσιμισκή.

Κουδουνοφόροι στον Σοχό, καρναβαλικές παρελάσεις σε Λαγκαδά και Ασκό

Στον Σοχό του Λαγκαδά, οι Κουδουνοφόροι έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους. Την Κυριακή, 15 του μήνα, στην κεντρική πλατεία θα στηθεί ένα μεγάλο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα της Μακεδονίας, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.

Ωστόσο, το αποκορύφωμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων θα έρθει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και περιλαμβάνει δρώμενα όπως η «Ρούμπα», δηλαδή η μεταφορά του νυφικού από το σπίτι του γαμπρού στο σπίτι της νύφης συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, γλέντι με καθαρτήρια φωτιά («Ζάπους»), το «Προσταβάνι», με το οποίο οι νέοι ζητούν τη συγχώρεση από τους παλαιότερους, προσφέροντας πορτοκάλια και ο «Γάμος της Αράπκας».

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, στον Σοχό δεσπόζει η παρουσίαση Κουδουνοφόρων «Μεριού», μικρά και μεγάλα καρναβάλια αναβιώνουν το εμβληματικό διονυσιακό έθιμο του Σοχού με προβιές και κουδούνια, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα εξαγνισμού και αναγέννησης της φύσης.

Εκτός, όμως, από τον Σοχό πολλές ακόμη περιοχές του δήμου Λαγκαδά έχουν την τιμητική τους, στη διάρκεια της Αποκριάς. Η πόλη του Λαγκαδά φοράει μάσκα και ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ένα πολύχρωμο και ανατρεπτικό καρναβάλι, με κεντρικό σύνθημα: «Όλα μπορούν να συμβούν στον Λαγκαδά!». Οι δρόμοι και η κεντρική πλατεία θα γεμίσουν ρυθμό και ζωντάνια, φιλοξενώντας παρελάσεις, καρναβαλικά δρώμενα, μουσικά events, DJ sets, θεατρικά happenings και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Το φετινό καρναβάλι αντλεί έμπνευση από την επικαιρότητα και τη σύγχρονη πραγματικότητα, αξιοποιώντας τη σάτιρα, το χιούμορ και τη φαντασία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν ενεργά και να γίνουν κομμάτι της γιορτής. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Σύλλογο Επαγγελματιών, σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Λαγκαδά και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Τέλος και στον Ασκό κορυφώνονται οι προετοιμασίες για το ιστορικό καρναβάλι, έναν θεσμό με συνεχή παρουσία από το 1958 έως σήμερα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Ένα καρναβάλι αυθεντικό, βασισμένο στον εθελοντισμό, την αγάπη των κατοίκων και τη διάθεση να διατηρηθούν ζωντανές οι λαϊκές παραδόσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ασκού, την Παρασκευή 20, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, προσφέροντας ένα τριήμερο πλούσιων πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική, λαϊκή βραδιά με καταξιωμένους καλλιτέχνες, παιδικές δραστηριότητες και δράσεις ψυχαγωγίας, την καθιερωμένη παρωδία γάμου, καθώς και τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων την Κυριακή, που αποτελεί και την κορύφωση των εκδηλώσεων.

Η Τσικνοπέμπτη στην Καλαμαριά

Η Καλαμαριά μπαίνει σε αποκριάτικο mood από νωρίς, καλώντας τους κατοίκους σε ένα μεγάλο, ανοιχτό γλέντι την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου. Η Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού και ο πεζόδρομος γεμίζουν μουσική, χορό, χρώμα και χαμόγελα, από τις 6 το απόγευμα και για αρκετές ώρες καθώς παραδοσιακά δρώμενα, Γλεντιστάδες της Λέσβου, Γαϊτανάκι και αποκριάτικες εικόνες ενώνουν παλιό και νέο, παράδοση και σήμερα.

Σε ρυθμούς καρναβαλιού μπαίνει και ο δήμος Παύλου Μελά, που προγραμματίζει για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, καρναβαλική παρέλαση στην Ευκαρπία. Οι ομάδες καρναβαλιστών θα ξεκινήσουν από την πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με τερματισμό την πλατεία Κατσιά, εκεί όπου θα στηθεί και ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών του δήμου Παύλου Μελά TURUKUTU.

Άρωμα Αποκριάς έχει και το Κουφαλιώτικο καρναβάλι στον δήμο Χαλκηδόνος. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, από τις 11 το πρωί, η κεντρική οδός και η πλατεία δημαρχείου Κουφαλίων μεταμορφώνονται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής, με αποκριάτικη παρέλαση, μουσική, χορό και δράσεις για τους δημότες και τους επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Αντίθετα, στον δήμο Θέρμης θα διοργανωθούν δύο καρναβαλικές παρελάσεις σε Τρίλοφο, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και Βασιλικά, την Καθαρά Δευτέρα. Στην πλατεία δημαρχείου Τριλόφου, το καρναβαλικό ραντεβού μικρών και μεγάλων έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι, ενώ η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στα Βασιλικά θα ξεκινήσει στις 2 μετά το μεσημέρι και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα, με το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου.