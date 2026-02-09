Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων – Αγλαϊα Κυριακού από τον ιό RSV.

O αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας ιός που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος προειδοποίησε πως οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν τελειώσει.

Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες κάτω των 65 ετών συνήθως δεν παρουσιάζουν κάποιο σοβαρό σύμπτωμα.

Η λοίμωξη με τον RSV συνήθως ξεκινά με συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, ενώ τις περισσότερες φορές, η ασθένεια είναι ήπια.