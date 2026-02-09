Υπομονή συστήνει ο Φεβρουάριος του Αρκά, υπενθυμίζοντας πως όλα τα καλά τα έχει «απ’ τη μέση και κάτω».

«Υπομονή, σε λίγο αρχίζουν τα καλά: Τσικνοπέμπτη, Βαλεντίνος, Απόκριες, Καθαρά Δευτέρα!… Εγώ όλα τα ωραία τα έχω απ’ τη μέση και κάτω!», μάς λέει στο σημερινό σκίτσο που δημοσιεύεται στην επίσημη σελίδα του σκιτσογράφου στο Facebook.

Δείτε την ανάρτηση:

Οι αργίες του 2026

Η Τσικνοπέμπτη φέτος γιορτάζεται την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά οι αργίες: