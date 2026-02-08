Σοβαρά είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν τα παραποτάμια χωριά Στρογγυλή, Πέτρα και Στεφανή, καθώς ο ποταμός Λούρος έχει υπερχειλίσει σε αρκετά σημεία. Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις ήταν αυτές που ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού πάνω από τα όρια ασφαλείας, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο κάμπος να έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη.

Την κατάσταση, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews επιδεινώνουν τα φερτά υλικά, οι κορμοί και τα νεκρά πλατάνια που έχουν συσσωρευτεί στην κοίτη, δημιουργώντας φράγματα τα οποία προκαλούν υπερχείλιση του ποταμού, με το νερό να βρίσκει διέξοδο μέσα στα κτήματα.

Τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) λειτουργούν συνεχώς, όμως αδυνατούν να αποθήσουν τον τεράστιο όγκο νερού που εισρέει από τον ποταμό.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες καθώς οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν βυθιστεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης. Αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, σε συνδυασμό με την κοίτη του ποταμού που δεν έχει καθαριστεί, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί με απρόβλεπτες συνέπειες.