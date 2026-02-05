Ανοιχτή φαίνεται πως παραμένει από το Λιμενικό Σώμα η υπόθεση του ερασιτέχνη ψαροντουφεκά, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε πριν από μήνες στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Το Λιμενικό της Πάτρας, που κρατά ακόμα ανοιχτή την υπόθεση του αγνοούμενου – κι όχι ακόμα επισήμως – 40χρονου ερασιτέχνη ψαροντουφεκά αλιέα, ο οποίος φαίνεται να χάθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Είχε πάει στην ακτή, πρωινές ώρες, είχε αφήσει τα πράγματά του πίσω από το Κάστρο και είχε «φυσιολογικά» βουτήξει για το αγαπημένο του χόμπι.

Ωστόσο, νύχτωσε, οι δικοί του δεν είχαν σημείο ζωής και η μητέρα του ενημέρωσε τις Αρχές, δηλώνοντας εξαφάνιση, για να σημάνει συναγερμός.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ενεργοποιήθηκε ο Διεθνής Κανονισμός και άρχισαν οι περιπολίες με όλα τα διαθέσιμα πλωτά μέσα, διεξάγοντας έρευνες εντοπισμού του στη θαλάσσια περιοχή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και ευρύτερα, σε ακτίνα 2 μιλίων, ενώ παραπλέοντα ιδιωτικά πλοία, που έπλεαν σε Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο, ειδοποιήθηκαν να συνδράμουν το ίδιο και όλες οι όμορες Λιμενικές Αρχές Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Κυλλήνης, καθώς και του Ιονίου. Παράλληλα άρχισαν και χερσαίοι έλεγχοι, για πιθανό εύρημα στη στεριά.

Οι έρευνες, 78 ωρών, δεν έδειξαν κάτι κι από τότε, σποραδικά, συνεχίζονται με την πρώτη ευκαιρία, από θαλάσσης και στεριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress, εντός των επόμενων ημερών ο Λιμενικός Σταθμός Ρίου θα ζητήσει από την Εισαγγελία Αχαΐας την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του αγνοούμενου, προκειμένου να μπορέσει να «αλιεύσει» το οτιδήποτε πριν αυτός εξαφανιστεί.

Μόνη μαρτυρία ότι πήγε εκεί και έπεσε στη θάλασσα είναι η ταυτότητα, που είχε μαζί του και μερικά άλλα εξαρτήματα του εξοπλισμού του, στη στεριά, τα οποία και δεν αρκούν.