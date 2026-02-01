Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), του πρώτου αποκλειστικά παιδιατρικού νοσοκομείου εκτός Αθηνών.

Στόχος είναι η παράδοσή του στο ελληνικό δημόσιο στις αρχές του 2027, πλήρως εξοπλισμένου και έτοιμου για άμεση λειτουργία στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για την πορεία του έργου και τον προγραμματισμό λειτουργίας μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, και η διευθύντρια της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, Ελιάννα Κονιάλη.

Η πορεία των εργασιών

Σύμφωνα με την κ. Κονιάλη, έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων και το έργο βρίσκεται πλέον σε πιο σύνθετη φάση. Αυτή την περίοδο δίνεται έμφαση στην επιτάχυνση των σκυροδετήσεων και στην εγκατάσταση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, που αποτελεί βασική κατασκευαστική καινοτομία. Στόχος είναι το κλείσιμο του κελύφους –ιδίως του βασικού κτιρίου– έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο προγραμματισμός λειτουργίας

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογραμμίζει ότι έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο για την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου με την παράδοσή του. Την πρώτη ημέρα λειτουργίας προβλέπεται στελέχωση με 716 εργαζομένους, εκ των οποίων 126 ειδικευμένους γιατρούς και 280 νοσηλευτές. Στην πλήρη φάση λειτουργίας, στον πέμπτο χρόνο, το προσωπικό θα φτάσει τα 1.010 άτομα.

Ήδη η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει προχωρήσει στη χαρτογράφηση αναγκών, στον σχεδιασμό θέσεων ΔΕΠ και στην προετοιμασία προκηρύξεων για ιατρικό, νοσηλευτικό και επικουρικό προσωπικό.

Μεταφορά κλινικών και νέος χάρτης εφημεριών

Η μεταφορά κλινικών από τα υφιστάμενα νοσοκομεία θα γίνει βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και ομάδων εργασίας ανά νοσοκομείο, με έμφαση σε κρίσιμες λειτουργίες όπως τα ΤΕΠ, οι ΜΕΘ, τα χειρουργεία και τα εργαστήρια.

Παράλληλα, ανασχεδιάζεται πλήρως ο χάρτης παιδιατρικών εφημεριών της Θεσσαλονίκης, με τρεις βασικούς πυλώνες: το Ιπποκράτειο, το Παπαγεωργίου και το νέο Παιδιατρικό στο Φίλυρο, το οποίο θα παρέχει καθημερινή 24ωρη κάλυψη για εξειδικευμένα περιστατικά.

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων εντός του νοσοκομείου, το οποίο θα λειτουργεί ως πρότυπο σε εθνικό επίπεδο, φιλοξενώντας και ενισχύοντας τις υφιστάμενες παιδοψυχιατρικές δομές.

Υποδομές, πρόσβαση και περιβαλλοντικοί στόχοι

Η δωρεά του ΙΣΝ περιλαμβάνει τον πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας. Παράλληλα, το ελληνικό δημόσιο υλοποιεί έργα οδικής σύνδεσης και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του Φιλύρου, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης και τη μείωση της χρήσης ΙΧ.

Το έργο στοχεύει στην υψηλότερη περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Platinum και σε σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, σηματοδοτώντας μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή προσέγγιση στην παιδιατρική υγεία.