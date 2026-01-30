Δύσκολη είναι η μετακίνηση όσων κινούνται στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή 30/1 καθώς η κίνηση είναι αυξημένη. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, χάος επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας και καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος).

Δύσκολη επίσης είναι η κατάσταση στη Λεωφόρου Κηφισού με την Τροχαία να τονίζει πως: «Λόγω σύγκρουσης οχημάτων δυσχέρεια στην κυκλοφορία τη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος των ΚΤΕΛ»,

Επίσης στο κέντρο καταγράφεται αυξημένη κίνηση τόσο στη Λεωφόρο Κηφισίας όσο και σε άλλους δρόμους της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10 από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/2loNFH4cD5 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 30, 2026

