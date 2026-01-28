Νέα κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα μας την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με ισχυρές καταιγίδες, βροχές και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί συναγερμό για οκτώ ευάλωτες περιοχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η νέα κακοκαιρία φέρει την ονομασία «Kristin». Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά της χώρας, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

«”Kristin” το όνομα της νέας κακοκαιρίας. Ακολουθούν περιοχές όπου δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας παράλληλα χάρτες που αποτυπώνουν την πορεία και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από το βαρομετρικό χαμηλό.