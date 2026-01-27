Πορεία πολιτών σε κεντρικούς δρόμους της πόλης των Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην Πλ. Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια πορεία για τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με σχετική ανακοίνωση είχε απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες.