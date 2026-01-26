Σε μια επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε η υπερχείλιση στο ρέμα Βάρδα, ανάμεσα στο Πικέρμι και τα Σπάτα, το μεσημέρι της Δευτέρας. Η έντονη κακοκαιρία που σάρωσε το λεκανοπέδιο μετέτρεψε τον δρόμο σε ορμητικό χείμαρρο, με αποτέλεσμα δύο αυτοκίνητα να παρασυρθούν από τα νερά. Μέσα στο ένα όχημα βρίσκονταν δύο άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκαν την άμεση επέμβαση των αρχών.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία Ραφήνας – Πικερμίου, έδωσαν μάχη με την ορμή του νερού για να προσεγγίσουν το ακινητοποιημένο ΙΧ. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες.

Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, η Τροχαία αποφάσισε την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι, καθώς η διέλευση κρίθηκε αδύνατη.

Σαράντα κλήσεις στην Πυροσβεστική για το λεκανοπέδιο

Το κύμα των βροχοπτώσεων προκάλεσε αρκετές εστίες προβλημάτων σε διάφορες περιοχές. Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί από το πρωί περίπου 40 κλήσεις για παροχή βοηθείας στην Αττική.

Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα νότια προάστια, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επεμβαίνουν για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους, κοπές δέντρων που υποχώρησαν από τους ανέμους, αλλά και για την απομάκρυνση αντικειμένων που κινδύνευαν να πέσουν στον δρόμο. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.