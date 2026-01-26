Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 26/1 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. «Κατακόκκινα» είναι και τα δύο ρεύματα του Κηφισού ενώ ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται στο Σχιστό και καθυστερήσεις υπάρχουν Αττική Οδό.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου, του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τα ΚΤΕΛ.

Προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Κατεχάκη, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείω.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στον άξονα Αρδηττού – Συγγρού, αλλά και στο παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Καλαμακίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, καθώς και 10 έως 15 λεπτών στο τμήμα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, ενώ επιπλέον 5 έως 10 λεπτά σημειώνονται και πάλι στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/18tL6VR4V7 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 26, 2026

