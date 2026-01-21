Μια νέα μαρτυρία έρχεται στο φως για την δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή στο Αγρίνιο Ο μάρτυρας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του τόνισε στην κάμερα: «είχα δει τον δράστη χτυπημένο, μου είπε ότι τον χτύπησε το θύμα».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα κίνητρα και τις σχέσεις των εμπλεκομένων συνεχίζουν να αποκαλύπτονται.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροπέδες, ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου στο Αγρίνιο, περνάει μπροστά από τη μητέρα του που τον κοιτάζει δακρυσμένη και οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας Μεσολογγίου για να απολογηθεί. Ενώπιον της ανακρίτριας ο 44χρονος κατηγορούμενος επανέλαβε πως δεχόταν απειλές και πως τη μέρα του φονικού αναγκάστηκε, όπως είπε, να πυροβολήσει για να σώσει τη ζωή του.

Σε πρώτο πλάνο διαρκώς και η σύζυγος του θύματος. Στην κατάθεσή της σε αστυνομικούς παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τον απειλούσε, δήλωσε συγκλονισμένη από στυγερό έγκλημα και τόνισε πως δεν είχε ικανό τον 44χρονο να διαπράξει τη δολοφονία που ομολόγησε.

Σε μία προσπάθεια να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης, οι αστυνομικοί περιμένουν τα στοιχεία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του καθ’ ομολογίαν δράστη πριν και μετά το έγκλημα.

Η σύζυγος του δολοφονημένου κοινοτάρχη είχε επιστρέψει κοντά του το περασμένο καλοκαίρι αλλά η ατμόσφαιρα στο χωριό παρέμενε διαρκώς ηλεκτρισμένη.

«Ήξερα ότι κάτι υπήρχε για τη γυναίκα του Κώστα. Γνωρίζω ότι όμως ήταν μαζί για κάποιο διάστημα και όταν μετά γύρισε η γυναίκα πάλι στον Κώστα και το παιδί, είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα από την άποψη ότι δεν θα γινόταν τέτοιο κακό. (…) Τον είχε απειλήσει (το θύμα) και τον είχα δει και χτυπημένο, το πρόσωπό του ήταν σε άσχημη κατάσταση. Τον είχε κυνηγήσει με όπλο από ό,τι μου είχε πει ο δράστης. Μου έχει πει ότι με κυνήγησε ο κοινοτάρχης και πρόλαβα και κρύφτηκα και ήταν χτυπημένος πάρα πολύ στο πρόσωπο. Τον Σεπτέμβρη μου είπε ότι τον κυνήγησε με το όπλο και ήταν χτυπημένος», λέει μάρτυρας.