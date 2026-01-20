Συναγερμός ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου στις φυλακές Κασσαβέτειας, όταν φωτιά που ξέσπασε σε θάλαμο ανηλίκων και η ανακάλυψη ύποπτων κρουσμάτων φυματίωσης έθεσε σε αυξημένη επιφυλακή προσωπικό, κρατούμενους και υγειονομικές αρχές.

Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι. Το προσωπικό των φυλακών κινητοποιήθηκε άμεσα και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα προχώρησε σε γρήγορη κατάσβεση.

Κανείς από τους κρατούμενους δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου λόγω εισπνοής καπνού, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Διερεύνηση κρουσμάτων φυματίωσης

Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση ύποπτων κρουσμάτων φυματίωσης. Δύο κρατούμενοι, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση, ενώ κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού πραγματοποιεί δοκιμασίες Mantoux και εξετάσεις σε δεκάδες κρατούμενους, καθώς και στο προσωπικό των φυλακών.

Ένα άτομο εκτός φυλακής που ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου αναζητείται. Τα πρώτα ολοκληρωμένα αποτελέσματα αναμένονται εντός 24 ωρών, με τις επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας να θεωρούνται θέμα χρόνου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι φυλακές Κασσαβέτειας λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον συνωστισμό, τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.