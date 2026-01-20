Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας, της Βασιλίτσας Γρεβενών καθώς και τα 3–5 Πηγάδια. Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ημερών.

Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να κρατήσουν ανοιχτά τα χιονοδρομικά κέντρα.

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, ανοιχτά είναι τα χιονοδρομικά της Βασιλίτσας, του Καϊμακτσαλάν, το Πισοδέρι και τα 3–5 Πηγάδια, ενώ ανεστάλη η λειτουργία του Παρνασσού λόγω των θυελλώδων ανέμων.

Κλειστό παραμένει το χιονδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, με ανοιχτό μόνο το baby lift.

Την ίδια ώρα κλειστά παραμένουν τα χιονοδρομικά στο Ανήλιο, στο Μαίναλο, στο Σέλι, στο Βίτσι, στο Μέτσοβο και στο Περτούλι.

Αναλυτικά τα χιονδρομικά που λειτουργούν – Ποια παραμένουν κλειστά