Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 19/1 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό με την κυκλοφορία να γίνεται ακόμη δυσκολότερη εξαιτίας των κλειστών λωρίδων ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από την Αττική Οδό και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και σε τμήματα της Κηφισίας.

Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο, στην ανηφόρα του Καρέα αλλά και στην άνοδο της Συγγρού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση υπάρχουν καθυστερήσεις από 5 έως 30 λεπτά.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ προς Ελευσίνα από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/PBkkFkGADw — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 19, 2026

Κλειστές λωρίδες σε Κηφισό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Κηφισό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων του Κηφισού περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Ποιος λωρίδες θα κλείσουν

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

