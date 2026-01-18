Η άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» σηματοδότησε με τον πιο εμφατικό τρόπο την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή.

Το πρωί της Πέμπτης (15/01), στον Φαληρικό Όρμο, εκτυλίχθηκαν στιγμές έντονης συμβολικής και ιστορικής φόρτισης, καθώς επρόκειτο για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια. Η τελετή απόδοσης τιμών προς τον «Κίμωνα» ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στιγμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη χώρα.

Την επόμενη ημέρα, ο Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρίδων Πρεβαινάς μίλησε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα που προστίθεται στον ελληνικό στόλο, εμφανώς συγκινημένος. Όπως αποκάλυψε, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είδε τη φρεγάτα «Κίμων» να πλησιάζει τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή, απάντησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Αρχικά έκλαιγα από υπερηφάνεια για την πατρίδα μου, για το Ναυτικό μας», είπε με τρεμάμενη φωνή, εμφανώς καταβεβλημένος από τη συγκίνηση και με δυσκολία να συνεχίσει.

Γιατί κλαίγατε;

Από Περηφάνια…

Γιατί είναι Πατρίδα μου…

Για το Ναυτικό μας…

I Salute you Admiral 🫡🇬🇷🥲💙🩵#Κίμων#Greece_is_back pic.twitter.com/m1o19d0t40 — Mr President (@Mrpresidentgr) January 16, 2026

Αφού κατάφερε να ηρεμήσει, ο Αντιναύαρχος προχώρησε σε μια ευρύτερη αποτίμηση της σημασίας της στιγμής, τονίζοντας: «Είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου ειδικά μετά από όσα υπέστη με τα κτηνώδη μνημόνια που επί τόσα χρόνια δεν πήραμε ούτε βάρκα και τώρα είμαστε μια τεράστια δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό οφείλεται στον λαό μας που έδειξε σύνεση, στις κυβερνήσεις που το αποφάσισαν και στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και φυσικά στα πληρώματα που υπηρετούν. Πριν δέκα χρόνια όχι δεν πήραμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχαν ούτε μπογιές για να βάψουν τα πλοία, μάζευαν χρήματα ρεφενέ οι αξιωματικοί».

Υπενθυμίζεται ότι την υπερσύγχρονη ελληνική φρεγάτα Belharra –την πρώτη από τις τέσσερις που πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο– υποδέχθηκαν την Πέμπτη με τιμητικό σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Παράλληλα, την εικόνα συμπλήρωσαν από αέρος τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού, συμμετέχοντας στην τελετή υποδοχής.