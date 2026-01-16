Μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα, βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1/26) λουόμενοι στις Ιαματικές Πηγές Θερμοπυλών, καθώς μέσα στο νερό βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του ένας μεσήλικας άνδρας.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Αμέσως ειδοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική, που έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός.

Την ανάσυρσή του και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ, ανέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας που επιχείρησαν στο σημείο με τον Διοικητή τους Γιώργο Κρεμμύδα.

Την ίδια ώρα η αστυνομία προσπαθούσε να αντλήσει στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, διαπιστώνοντας ότι είναι κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο. Το αμάξι ωστόσο ήταν κλειδωμένο ώστε να μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους τα επίσημα χαρτιά για τον άμεσο προσδιορισμό της ταυτότητας του άτυχου άνδρα. Όλα πάντως παραπέμπουν ότι «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό.

Από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.