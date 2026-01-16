Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας από αύριο, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για «κλειδωμένο» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, η αλλαγή θα συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Όπως τονίζει, βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη είναι. Η ψυχρή εισβολή που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας προέρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας και θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια προς τα νότια, η οποία θα φτάσει τους 10 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, πνέοντας θυελλώδεις στο Αιγαίο με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ από το Σάββατο έως και την Τρίτη, ενώ την ίδια περίοδο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ανατολικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης θα επικρατήσουν και στο Ιόνιο.

Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα χιονόπτωσης, αυτά γενικά δεν αναμένεται να είναι έντονα, ωστόσο θα απασχολήσουν τα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, καθώς και περιοχές των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά, τα χιόνια θα κατέβουν μέχρι τα 500 μέτρα υψόμετρο στις κεντροβόρειες περιοχές.

Ειδικότερα για την Αττική, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, η θερμοκρασία στα πεδινά θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού, ενώ στα πεδινά θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο. Λίγα χιόνια θα εμφανιστούν μέχρι τα 500 μέτρα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται προβλήματα από χιονοστρώσεις.

Η συνολική εικόνα, όπως περιγράφεται στην ανάρτηση, παραπέμπει σε μια καθαρά χειμωνιάτικη περίοδο με έντονα αλλά αναμενόμενα για την εποχή χαρακτηριστικά, που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας για αρκετές ημέρες.

Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες μέρες

Ο καιρός το Σάββατο 17/1

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 9 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 18/1

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 19/1

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 20/1

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και στα νότια τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.