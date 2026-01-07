Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στο φράγμα Αποσελέμη, το οποίο βρίσκεται σχεδόν άδειο στην «καρδιά» του χειμώνα. Όπως προειδοποιούν οι αρμόδιοι, αν δεν σημειωθούν άμεσα βροχοπτώσεις, η υδροδότηση του δήμου Ηρακλείου θα μπορεί να καλυφθεί οριακά μόνο έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Αν δεν βρέξει το νερό θα φτάσει οριακά μέχρι τέλη Φεβρουαρίου», ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν το Ηράκλειο και το Λασίθι λόγω της λειψυδρίας.

Ο Γιώργος Βουρεξάκης μιλώντας σήμερα στο Creta24, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή στον ταμιευτήρα του φράγματος υπάρχουν περίπου 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού, εκ των οποίων μόλις τα 700.000 είναι διαθέσιμα για την υδροδότηση των δήμων της Ανατολικής Κρήτης.

«Είναι δύσκολη η κατάσταση και θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι ο δήμος Ηρακλείου έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να «ξεμπλοκάρουν» χρηματοδοτήσεις και εργαλεία για την υλοποίηση έργων που αφορούν την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Παράλληλα, ο δήμος Ηρακλείου έχει ζητήσει να ενταχθεί στο συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα για τις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας νερού. Σύμφωνα με τον Γιώργο Βουρεξάκη, ιδιαίτερη σημασία έχει η αντικατάσταση των «γερασμένων» αγωγών Μαλίων και Τυλίσου, καθώς και η προώθηση του σχεδιασμού για μονάδα αφαλάτωσης από τον Αλμυρό.

Τα ζητήματα αυτά αναμένεται να τεθούν επί τάπητος την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, θα μεταβεί για συνάντηση με τον γενικό γραμματέα, Πέτρο Βαρελίδη.