Προβλήματα κυρίως στους δρόμους και στην Αττική προκάλεσε η πρωινή καταιγίδα που έπεσε στο Λεκανοπέδιο, ενώ εντονότερα παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Τροιζηνίας, όπου έκλεισαν τρεις επαρχιακοί δρόμοι.

Γύρω στις 09:00 το πρωί, λόγω συσσώρευσης υδάτων υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του Πικερμίου διακόπηκε για κάποια ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Χριστοφόρου από το ύψος της οδού Ξηντάρα έως το ύψος της οδού Βάκχου.

Νωρίτερα, για μία περίπου ώρα, από τις 07:15 έως τις 08:10 το πρωί, λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε το τμήμα της οδού Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως την οδό Χαμοστέρνας, όπου όμως αποκαταστάθηκε το πρόβλημα όταν κόπασε η βροχή.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν και άλλοι δρόμοι, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δεν υπήρξε άλλη διακοπή κυκλοφορίας, είναι όμως αυξημένη η κίνηση στους οδικούς άξονες και κυρίως στον Κηφισό.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κοπή δύο δένδρων, εκ των οποίων το ένα στο Χαλάνδρι έχει πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Επίσης δέχτηκε 10 κλήσεις για πλημμύρες σε υπόγεια σε όλη την Αττική.

Κλειστά είναι επίσης σήμερα σχολεία σε περιοχές της Αττικής. Δείτε εδώ αναλυτικά

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Τροιζηνία

Στην περιοχή της Τροιζηνίας, λόγω έντονης βροχόπτωσης στο Κρανίδι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι ανέβηκε πολύ η στάθμη των υδάτων διακόπηκε η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Κρανιδίου- Κάμπου, Κρανιδίου- Αυλώνας και Κρανιδίου- Φούρνων.

Στα σημεία αυτά ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα, αλλά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι.

Σε μεγάλη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και στη Λακωνία, όπου ανέβηκε πολύ η στάθμη του ποταμού Ευρώτα, ενώ σε κάποιο σημείο υπερχείλισε, χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής έντονο πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα, Παρασκευή (28/11) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, αλλά και χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Πιο αναλυτικά:

Την Παρασκευή (28/11), αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, αλλά και χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους.