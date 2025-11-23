Η ΕΛ.ΑΣ. εφάρμοσε πριν από λίγο στην Πανεπιστημίου τον νέο νόμο για τον περιορισμό των πορειών σε μία μόνο λωρίδα, προκειμένου να μην διακόπτεται η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Η κινητοποίηση των συγγενών των «θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων», πραγματοποιήθηκε με κανονική ροή οχημάτων στο μεγαλύτερο μέρος του δρόμου, με τις αρχές να τονίζουν ότι στόχος είναι η προστασία του δικαιώματος στη διαδήλωση χωρίς να παραλύει το κέντρο της πόλης.

Κεντρικά πρόσωπα της κινητοποίησης, που κατέληξε στην Ομόνοια, ήταν οι συγγενείς των θυμάτων, που δίξουν δικαστικό «Γολγοθά» για δικαίωση μετά την απώλεια ή τον τραυματισμό των δικών τους ανθρώπων.

