Στο νέο στέλεχος της γρίπης Α, αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος – ΕΠΕ, τονίζοντας την αναγκαιότητα του εμβολιασμού στις ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και σε νεότερες ηλικίες που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

Όπως δήλωσε η κ. Παγώνη, τα κρούσματα σε Μεγάλη Βρετανία και Καναδά αυξάνονται συνεχώς, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του στελέχους «Κ» της γρίπης είναι η υψηλή μεταδοτικότητα.

Για τα συμπτώματα του νέου στελέχους δήλωσε πως δεν διαφέρουν από αυτά της κοινής γρίπης, ωστόσο όπως ανέφερε σύμφωνα με τους ασθενείς τα πρώτα δύο 24ωρα «δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι». «Στο στέλεχος Κ τα συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός και ο πονόλαιμος. Είναι αυτό που λένε ότι ο λαιμός σου είναι σαν ξυράφι, σε ενοχλεί, αυτό περιγράφουν αυτοί που έχουν νοσήσει. Θέλει αντιπυρετικά και βέβαια αντιιικά φάρμακα, που θα βοηθήσουν να έχεις βελτιωμένη κλινική εικόνα», δήλωσε επίσης η κ. Παγώνη μιλώντας στο Mega.

Η Ματίνα Παγώνη, τέλος, δήλωσε ότι «η γρίπη θα είναι εδώ μέχρι τέλος Φλεβάρη, αρχές Μάρτη, από το τέλος Δεκεμβρίου» και τόνισε την ανάγκη για τον εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου, καθώς χρειάζονται δύο εβδομάδες για τα αντισώματα.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως «από τα αναλυτικά στοιχεία που έχουμε από την επιτήρηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι το ποσοστό είναι πάνω από το 60% των κρουσμάτων της γρίπης που καταγράφονται τώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανησυχία, καθότι η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από τις άλλες περιόδους.»

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το αντιγριπικό εμβόλιο φαίνεται να διατηρεί ικανοποιητική προστασία έναντι του υποκλάδου Κ.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου σημείωσε: «Αυτός ο κλάδος Κ μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη νόσηση ειδικά σε μεγάλης ηλικίας άτομα και επίσης είναι πιο μεταδοτικός. Επομένως αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε για να προστατευθούμε είναι ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.»

Στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 778 κρούσματα γρίπης. Από αυτά βρέθηκαν 19 θετικά για τους ιούς της γρίπης τύπου Α, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ο ειδικός παθολόγος λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου ανέφερε επίσης ότι «από τα λίγα στοιχεία που έχουμε δεν έχουμε καταγράψει τον υποκλάδο Κ αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς πρώτον και δεύτερον θα πρέπει να περιμένουμε και την ολοκλήρωση των εξετάσεων που γίνονται για την ταυτοποίηση των ιών, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί».