Συμπληρωματική ενίσχυση που εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς των προβάτων αναμένεται να λάβουν οι κτηνοτρόφοι.

Πρόκειται, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 19/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» για συμπληρωματικά χρήματα που θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η πληρωμή θα γίνει άμεσα, πριν τις γιορτές, και σκοπός της είναι να αναπληρώσει το εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και συνολικά έχουν θανατωθεί 450.000 ζώα.

Αναμένεται να δοθούν 54 με 58 εκατ. ευρώ δηλαδή από 120 έως 130 ευρώ ανά ζώο και η ενίσχυση αφορά 1.600 με 2.000 κτηνοτρόφους.

Παράδειγμα κτηνοτρόφου που έχασε 500 ζώα

1η ενίσχυση:

Τέλος Νοεμβρίου του 2024, έχασε 500 ζώα και αρχές του Ιανουαρίου του 2025, έλαβε 78.000 ευρώ δηλαδή 155 ευρώ ανά ζώο.

2η έκτακτη ενίσχυση Χριστουγέννων:

Εντός Δεκεμβρίου, θα λάβει από 60.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ.

Σύνολο των ενισχύσεων: 138.000 ευρώ – 143.000 ευρώ.