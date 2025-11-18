Οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα, προαναγγέλλοντας ότι φέτος θα κατέβουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.

Η τελική απόφαση για το πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα θα ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας. Σήμερα, στα Φάρσαλα, οι Θεσσαλοί αγρότες θα καθορίσουν εάν θα συγκροτηθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο ή όχι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο σε ένα σημείο που θα αποφασίσουν όλοι οι αγρότες μαζί. Επιπρόσθετα, την Κυριακή θα πάνε με μία πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, όπου εκεί θα αποφασιστεί η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ.

Βασικά τους αιτήματα είναι η μη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία, καθώς και οι τιμές των προϊόντων που παραμένουν, όπως λένε, εξευτελιστικές.