Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 19 Νοεμβρίου δεν είναι κάποια γνωστή γιορτή. Είναι όμως Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Δεναχίς, Δεναχίδα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού

Προφήτης Αβδιού

Ο Προφήτης Αβδιού (ή Οβδιού), το όνομα του οποίου σημαίνει «Δούλος Κυρίου», συγκαταλέγεται στους δώδεκα μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έδρασε κατά την περίοδο μεταξύ 9ου και 6ου αιώνα π.Χ., με επικρατέστερη περίοδο δράσης κοντά στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα το 586 π.Χ. Το έργο του αποτελεί το συντομότερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελούμενο από μόλις 21 στίχους.​

Η προφητεία του αναφέρεται κυρίως στην τιμωρία των Εδωμιτών (Εδώμ), απογόνων του Ησαύ, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν την πτώση της Ιερουσαλήμ για να λεηλατήσουν και να βλάψουν τον Ισραήλ. Ο Αβδιού τονίζει την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του Θεού: αν και οι αδικίες και οι καταστροφές για κάποιο διάστημα φαίνονται να επικρατούν, τελικά ο Θεός επεμβαίνει και αποκαθιστά τη δικαιοσύνη—τόσο απέναντι στους Ισραηλίτες όσο και σε όσους πράττουν το κακό.​

Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 19 Νοεμβρίου, ως πρότυπο προφήτη εμπιστοσύνης στη δύναμη και το σχέδιο του Θεού για τους ανθρώπους και για την ιστορία.

