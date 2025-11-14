Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Κάτω Καστελλιανά του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Συγκεκριμένα, 53χρονος οδηγός αυτοκινήτου -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, χτυπώντας πλαγίως σε τσιμεντένιο τοίχο.

Μετά τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 53χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα στο σημείο να κληθεί εκτός από το ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το Cretalive.