Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μπορεί να αργούν ακόμη, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που άρχισαν ακόμη και να στολίζουν γιορτινά τα σπίτια τους.

Οι μαθητές, ίσως περισσότερο από τους υπόλοιπους, περιμένουν πώς και πώς το κλείσιμο των σχολείων. Οι διακοπές τους ξεκινούν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή Χριστουγέννων. Από εκείνη την ημέρα, όλα τα σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.

Τα σχολεία ανοίγουν ξανά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια) είναι επίσημη αργία.

Ειδικότερα, οι διακοπές της σχολικής χρονιάς περιλαμβάνουν:

Χριστούγεννα: 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026

Πάσχα: 5 έως 19 Απριλίου 2026

Οι επίσημες αργίες που απομένουν είναι οι εξής:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Τριών Ιεραρχών

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος

Στο ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς ξεχωρίζουν τρία τριήμερα:

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026