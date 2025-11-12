Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Νείλος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου, Αγίου Νείλου

Όσιος Νείλος ο Ασκητής

Ο Όσιος Νείλος ο Ασκητής καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου και Αρκαδίου (τέλη 4ου – αρχές 5ου αιώνα). Υπήρξε επιφανής δικαστικός (ἔπαρχος) στη Βασιλεύουσα και ήταν μαθητής του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Παρότι βρισκόταν σε υψηλή θέση και είχε οικογένεια, συμφώνησε με τη σύζυγό του να ακολουθήσουν χωριστά τον μοναχικό βίο: εκείνη με την κόρη τους και εκείνος με τον γιο τους Θεόδουλο. Ο Νείλος και ο γιος του αποσύρθηκαν μοναχοί στο όρος Σινά, επιλέγοντας τον δρόμο της αυστηρής άσκησης και προσευχής.​

Ο Όσιος έγινε γνωστός για την πνευματική του σοφία, τα μεγάλα του συγγράμματα και τις πνευματικές του νουθεσίες, ιδίως γύρω από το θέμα της προσευχής. Θεωρείται κορυφαίος Πατέρας της Φιλοκαλίας, ενώ πολυάριθμα είναι τα συγγράμματά του που διασώθηκαν, με σπουδαιότερους τους «Λόγους περί Προσευχής» και τις ασκητικές επιστολές του.

Εξέπνευσε ειρηνικά στο Σινά στις 12 Νοεμβρίου και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ως προτύπου ασκητικής ζωής, προσευχής, ταπείνωσης και πνευματικού πατέρα για όλον τον Ορθόδοξο κόσμο.

