Με ένα νέο σκίτσο στην καθιερωμένη του «Καλημέρα» ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς σχολιάζει για ακόμα μία φορά την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια.

Με τον γνωστό του αιχμηρό τρόπο ο Αρκάς σχολιάζει το μακελειό στο χωριό της Κρήτης, δημοσιεύοντας ένα σκίτσο με φόντο τη βία και τις ανθρώπινες απώλειες που συγκλόνισαν τα Βορίζια και ολόκληρη τη χώρα.

Ο Αρκάς ζωγράφισε μια κάλπη, η οποία δεν είναι γεμάτη με ψηφοδέλτια, αλλά με σφαίρες. Πάνω από την εικόνα, έχει γράψει: «Δεν θα τελειώσει όσο οι πολιτικοί μετράνε ψήφους αντί για νεκρούς.»

Δείτε το σκίτσο του Αρκά για τα Βορίζια:

Αρκετοί χρήστες του Facebook, όπου ο Αρκάς δημοσίευσε την ανάρτησή του, κάνουν λόγο για ένα απλό, αλλά εύστοχο σκίτσο, λέγοντας πως ο σκιτσογράφος «τα είπε όλα» με μια εικόνα.

«Δυστυχώς, εύστοχος ο Αρκάς», έγραψε κάποιος κάτω από το σκίτσο.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αρκάς δημοσιεύει σκίτσο για τη βεντέτα στα Βορίζια. Πριν από λίγες ημέρες, στις 3 Νοεμβρίου, είχε αναρτήσει μια εικόνα που έδειχνε έναν άνθρωπο των σπηλαίων να «εξελίσσεται», κρατώντας αρχικά στα χέρια του ένα ρόπαλο και, στη συνέχεια, ένα καλάσνικοφ.