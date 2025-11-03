Με ένα αιχμηρό σκίτσο σχολιάζει ο Αρκάς τον «πόλεμο» μεταξύ οικογενειών στα Βορίζια του Ηρακλείου, με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα είναι γαζωμένα από σφαίρες μετά τη «βροχή» πυροβολισμών και την αναζωπύρωση βεντέτας στο χωριό της Κρήτης, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Στο σκίτσο του Αρκά εμφανίζεται ο άνθρωπος των σπηλαίων, πρώτα με ένα ρόπαλο και ύστερα με ένα καλάσνικοφ. «Εξέλιξη» είναι το σχόλιο που συνοδεύει την εικόνα.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση άρχισαν να δημοσιεύονται αμέσως. «”Ο πρώτος άνθρωπος που αντί να πετάξει μια πέτρα είπε μια λέξη , ήταν ο θεμελιωτής του Πολιτισμού μας.” Φρόιντ Χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε. Όχι όμως για όλους …», γράφει κάποιος.

«Και ένα τρίτο σκίτσο έπρεπε να κάνεις να κρατά στυλό και να ψηφίζει.. και ξέρεις τι ψηφίζουν αυτοί Αρκά…», σχολιάζει κάποιος άλλος.

«Μια χούφτα υπανάπτυκτοι ξεφτιλίζουν το νησί μας και τη χώρα διεθνώς», είναι ένα ακόμη σχόλιο.

Χθες το απόγευμα η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως «διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».