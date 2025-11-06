Οι τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια και η πτώση της θερμοκρασίας στα νότια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 6/11 ενώ άνεμοι έως 5-6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 6/11/2025 αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με έμφαση στα ανατολικά και νότια. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στην Κρήτη θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.